Emmenaar wil andere geboortedatum in paspoort en stapt naar de rechter

Een 63-jarige man uit Emmen wil dat zijn geboortedatum in zijn paspoort wordt gewijzigd. Volgens het paspoort is de man 48 jaar oud. Dat klopt niet, vindt de man, want hij is in 1956 geboren. De gemeente Emmen weigert dit aan te passen. Gisteren diende de rechtszaak.

De man kwam in 2013 vanuit Somalië naar Emmen. Zijn vrouw en kinderen waren al in Nederland. Hij werd met zijn gezin herenigd. De man kwam Nederland binnen met een Somalisch document, met daarin het geboortejaar 1971. Zo werd hij ingeschreven in de Basisregistratie personen (voorheen GBA).Tot nu toe repte de inmiddels Emmenaar niet over een foutief geboortejaar. Hij zei niets tijdens de naturalisatie van zijn kinderen en ook niets toen hij de scheidingspapieren ondertekende. Zijn leeftijd begint nu echter een rol te spelen bij medische behandelingen en hij heeft volgens zijn biologische leeftijd binnenkort recht op een pensioen.De man liet zijn zussen op papier getuigen over zijn echte leeftijd. Dit was voor de gemeente een reden om bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te melden dat de Somalische man mogelijk op foutieve gronden zijn status in Nederland heeft gekregen.De man kreeg de status op basis van gezinshereniging. Daarom mag hij nu ook in Nederland blijven. Het Somalisch document wordt gezien als een brondocument. In Nederland is een brondocument bepalend, tenzij wordt aangetoond dat het niet klopt.En daar zit volgens de advocaat van de Emmenaar juist de crux. In landen als Somalië is de administratie slecht op orde. Het is vrijwel niet mogelijk om daar de juiste gegevens op tafel te krijgen. De getuigenissen van de zussen zijn het enige bewijs dat volgens de jurist moet volstaan.De rechter doet binnen zes weken uitspraak.