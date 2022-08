Wat vind jij: Ik haal in het najaar een nieuwe coronaprik

Een paar weken geleden liep het aantal coronabesmettingen nog op, maar dat is inmiddels niet meer het geval. Toch houdt het kabinet rekening met een nieuwe coronagolf in het najaar. Daarom komt Kuipers met een herhaalprik , hij hoopt daarmee de bescherming tegen covid op peil te houden. Het OMT adviseerde eerder al te starten met een nieuwe vaccinatieronde. De GGD in Drenthe liet in juni weten klaar te zijn voor eventuele opschaling rondom het vaccineren