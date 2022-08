Komt Drenthe er bekaaid vanaf in het Rijksmuseum?

Voor de Zoek het uit! -vraag van deze week nemen we de Eregalerij onder de loep. Mark Robijn uit Meppel stuurde een vraag in over deze gang met de beroemde schilderijen in het bekendste museum van Nederland. "In de Eregalerij van het Rijksmuseum heeft elke provincie zijn eigen boog. Nou ja, elke provincie... Drenthe deelt de boog met Groningen! Waarom?"