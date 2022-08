Opnieuw vogelgriep in Dalfsen, vervoersbeperkingen in Drenthe

In Dalfsen is voor de derde keer vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. Dat heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekendgemaakt. In de regio gelden vervoersbeperkingen, die maatregelen zijn ook van kracht in een klein deel van Drenthe.

Het gaat om een legpluimveebedrijf waarbij vogelgriep is ontdekt in een biologische stal met zo'n 13.000 kippen. Het bedrijf heeft nog vier stallen met 95.000 scharrelkippen. Uit voorzorg worden alle kippen geruimd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil zo het risico op verspreiding van het virus verkleinen.

Eerdere gevallen

Het is het derde geval van vogelgriep in een week tijd in Dalfsen. Woensdag werd het virus ontdekt bij een vleeseendenbedrijf en zondag was het raak bij een kippenbedrijf in de Overijsselse plaats. Alle vogels op de getroffen bedrijven zijn geruimd.

Vervoersverbod

In het gebied rondom de getroffen bedrijven zijn verschillende maatregelen genomen. In een zone van drie kilometer rondom de besmette bedrijven worden andere pluimveebedrijven gescreend en intensief gemonitord op ziekteverschijnselen. In een zone van tien kilometer geldt voor pluimveebedrijven een vervoersverbod. Zij mogen onder meer geen dieren of dierlijke producten vervoeren. Maar ook het verplaatsen van bijvoorbeeld mest of vogelvoer is verboden.