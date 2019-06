Drentse kunst krijgt voet aan de grond in Azie

Op de Tokyo International Art Fair won Arling de eerste prijs voor zijn werk met zogenoemde kosmotroniks, fantasievoertuigen gemaakt van plastic afval. De helm is onderdeel van een expositie met nog vijf andere werken."Het was een groot avontuur, want mensen vonden de helm die ik had gemaakt geweldig. Op straat wilden mensen met mij op de foto. "Bij zijn winnende JapanTokyoHelm draait het om een fantasievoertuig dat bestuurd wordt door een aantal kleine mannetjes. "Ik word blij als ik mijn helm opzet."Op de Tokyo International Art Fair wilde Arling zijn kunstvorm onder de aandacht brengen in Japan. En dat is gelukt. De Drent pakte de eerste prijs, de zogenoemde Outstanding Award. Na de prijs reageert Arling vol ongeloof: "Dit is te gek, supertof, maar dit had ik nooit verwacht, het is onwerkelijk!" Met zijn Japanse zakenpartner is afgesproken om in de toekomst nieuwe exposities te organiseren.