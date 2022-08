Slachtoffer mishandeling Coevorden is 32-jarige man

Het slachtoffer van de mishandeling die afgelopen zaterdagnacht plaatsvond in de Tuinstraat in Coevorden is een 32-jarige man uit Coevorden. Dat laat de politie weten.

De man werd door een groep van zeven tot tien personen in elkaar geslagen. Het slachtoffer hield aan de toetakeling ernstige verwondingen over.

Een woordvoerder laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is. Tot dusver zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Over de aard van de verwondingen worden in verband met de privacy geen uitspraken gedaan. Wel wil de politie bevestigen dat het om een 'niet levensbedreigende situatie' gaat.