In beslag genomen honden Echten mogen 'onder voorwaarden' weer naar huis

De herdershonden Max en Rex gaan weer terug naar eigenaresse Jane Bijmholt in Echten. Dat heeft Inge Nieuwenhuizen, de nieuwe burgemeester van De Wolden, besloten. De twee dieren werden anderhalf jaar geleden in beslag genomen, omdat ze vijf schapen hadden gebeten, waarvan twee het niet overleefden. De honden verblijven daarom sinds enige tijd op een geheim adres.

Aan de vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mogen de twee honden alleen het erf verlaten als ze aangelijnd zijn en een muilkorf dragen. Als de brievenbus niet vanaf de openbare weg is te bereiken gelden dezelfde regels op eigen terrein. Dat schrijft Nieuwenhuizen in een brief aan Bijmholt en haar advocate Welmoed de Boer.

Misbruik bevoegdheid

Na het incident liet Bijmholt een kennel bouwen voor de dieren. De getroffen schapenhouder kreeg ook een vergoeding. De toenmalige burgemeester Roger de Groot besloot destijds om twee weken later de honden alsnog in beslag te nemen. De Groot beriep zich op zijn bevelsbevoegdheid, die hij mag inzetten als er zich plotsklaps een verstoring van de openbare orde voordoet of dreigt. Onlangs oordeelde de rechtbank dat daar geen sprake van was.

Volgens de rechtbank heeft de burgemeester misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid. Inbeslagname had alleen gekund direct tijdens het bijtincident of wanneer er dus onmiddellijke dreiging zou ontstaan en niet pas twee weken later.

Proceskosten