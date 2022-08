Engelstalige kerkdiensten in Emmen: 'Het is niet perfect, maar ik ben beter dan Van Gaal'

Daarnaast meldde zich vorige week een buitenlandse student bij de pastoor. "Hij komt uit Polen en studeert na de zomer in Emmen. Ook hij wilde weten of hij iets kon volgen." Volgens de pastoor zijn het mooie voorbeelden van het feit dat er genoeg vraag is naar anderstaligen kerkdiensten.

Toch verwacht Stiekema vanavond niet meteen een tot de nok gevulde kerk. "De aantallen interesseren me niet heel veel", bekent hij. "Ik weet dat er animo is bij een paar mensen en dat is voor mij genoeg om te beginnen." Of de diensten later een groter succes zullen worden? Daar is hij wel van overtuigd. "We willen er als parochie voor iedereen zijn en ik denk dat dat in de loop der tijd goed gaat komen."