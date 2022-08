100ste geboortedag van de ‘James Bond van Meppel’ die geen verzetsheld mocht worden

Bommenwerper

De Britten schatten Kwint in als betrouwbaar en zijn ruime verzetservaring zet hen aan het denken. Hij mag op audiëntie bij koningin Wilhelmina en van haar mag hij zelf een divisie kiezen waarbij hij wil strijden. Hij kiest voor de geheime dienst. Kwint wordt overgeplaatst naar een geheime locatie en krijg een opleiding tot geheim agent, die hij binnen drie maanden afrondt.

Op 5 juli moet hij voor het eerst zijn spullen pakken. Even na middernacht zal hij voor het eerst opstijgen, opgeleid voor het uitvoeren van speciale opdrachten als spionage en sabotage in bezet gebied. Voorzien van valse papieren en gangbaar Nederlands geld stapt hij in een Britse Hudson-bommenwerper om boven Friesland te worden gedropt ter ondersteuning van het verzet.

De klok slaat 01.05 uur in de nacht als in het Engelse Bedfordshire een vliegtuig van de luchtmacht opstijgt. Aan boord acht mannen, waarvan vier spionnen. Eén van de spionnen is Pieter Kwint.

Twijfel bij de bezetter

Of het ooit tot een parachutesprong gekomen is, zullen we nooit weten. Kwint wordt op 16 juli 1944 midden op het IJsselmeer uit het water gehaald door een visser. Zijn lichaam heeft geen verwondingen. Verdrinking wordt als doodsoorzaak opgegeven door een Duitse militaire arts. Omdat Kwint onder zijn leger-overall burgerkleding draagt, denkt de arts dat het een piloot in opleiding is. Hij wordt een dag later begraven nabij de haven van Makkum in Friesland.

Als enkele dagen late de teller op drie dode 'piloten' staat, begint de bezetter te twijfelen. Burgerkleding? Misschien was dat wel met het doel om heel snel op te gaan tussen de normale bevolking. Gaat het hier om een spion? Het lichaam van Kwint wordt opgegraven en onderzocht. De leren riemen worden opengemaakt en blijken gevuld met geld. De Duitse arts krijgt een berisping.

Overloper

Hoe het vliegtuig gecrasht is, is onduidelijk. Bronnen zeggen dat het neergeschoten is door een Duits vliegtuig dat opsteeg vanaf Leeuwarden. Schrijver Eddy de Roever van 'Zij Sprongen bij Maanlicht' houdt ook andere opties open. Drie spionnen worden drijvend aangetroffen, drie bemanningsleden spoelen aan. Was het vliegtuig in tweeën gebroken? Of zijn de meegenomen explosieven ontploft?"