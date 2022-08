Rembrandt in Drents Museum: 'Dit schilderij hoort in Nederland'

De Vaandeldrager is tot en met 31 augustus te zien in het Drents Museum. Daarna vertrekt het kunstwerk naar Almere. Op zondag 14 augustus is het museum gratis te bezoeken. "We willen iedereen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met De Vaandeldrager van Rembrandt", aldus het museum.

Het museum toont naast het Rembrandt-kunstwerk ook een installatie van drie Drenten. "De jonge makers buigen zich over het fenomeen van de Drentse vlag en het hijsen ervan. In de documentaire die centraal staat in de installatie worden de motivaties van De Vlaggenhijsers zichtbaar. De ontmoeting tussen De Vaandeldrager en De Vlaggenhijsers gaat over meer dan het wapperende stuk stof dat in de werken te zien is. Het gaat in beide gevallen over trots, over de maker(s) zelf en over traditie."