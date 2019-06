Johan Derksen klaar voor Blues Festival

De grootste naam op het festival is ongetwijfeld Van Morrison, die vanavond optreedt. "Ik was in de jaren '60 fan van Them, de toenmalige band van Van Morrison. Dus dat die man straks achter het café in Grolloo op een weiland komt zingen, is voor mij een droom die uitkomt."De komst van 'Van the Man' ging alleen niet zonder slag of stoot. Derksen is zo'n drie à vier jaar bezig geweest om de blueslegende te strikken. "Het is niet de makkelijkste artiest", legt hij uit. "Vorig jaar waren we al ver in de onderhandelingen, maar toen eiste hij dat hij voor een zittend publiek wilde spelen." Het bleek te duur voor het Drentse bluesfestival om én vijfduizend stoelen te plaatsen én Van Morrison te betalen.Waarom is het nu toch gelukt? "We hebben lang onderhandeld en ik heb veel moeten bidden en smeken", vertelt Derksen. "Maar hij ziet ook dat het festival een goede naam heeft. Van Morrison ziet dat ZZ Top, Lynyrd Skynyrd en Gary Clark Jr. er staan. Dus hij begrijpt wel dat dit niet een of ander lullig bluesfestivalletje is."Derksen is inmiddels wel gewend aan grote sterren die naar Grolloo komen. Of hij daarvan onder de indruk is? Nee hoor. "Ik ben geen type dat tegen artiesten aanschuurt", zegt hij. "Sommige artiesten zijn heel benaderbaar. Walter Trout vliegt je om de nek als hij je ziet. Maar Ringo Starr wilde hier in Grolloo zelfs niemand een hand geven. Hij kwam in een karavaan van zwarte auto's binnenrijden. Ook Van Morrison is niet zo makkelijk. In een tent spelen vindt hij eigenlijk een beetje vervelend."Of dit het laatste festival zal zijn hangt van de financiële mogelijkheden af. "We willen ons onderscheiden, dus als we alleen nog maar B-artiesten kunnen krijgen dan stoppen we ermee" aldus Johan Derksen.