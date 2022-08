'Wolf sloeg in juni vier keer toe bij Drentse schapenhouders'

Bij vier gevallen van gedode schapen in Drenthe in de maand juni is de wolf daadwerkelijk de boosdoener. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens die BIJ12 heeft gepubliceerd.

In totaal deed BIJ12 in die periode bij vier Drentse plaatsen onderzoek. Het gaat om 13 dode schapen op 7 juni in Vledder, 6 dode schapen op 19 juni in Grolloo, 5 dode schapen op 19 juni in Wapserveen en 3 dode schapen op 22 juni in Odoorn. In alle gevallen is vastgesteld dat het om een wolf gaat.