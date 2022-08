Leo (97) en Tinie (91) vieren 70 jaar huwelijk: 'Gewoon van elkaar blijven houden'

Vandaag, zeventig jaar geleden, stapten Leo (97) en Tinie (91) Bijleveld in het huwelijksbootje. Dat was genoeg reden voor een feestje in zorgcentrum het Kornoeljehof in Vries, waar het echtpaar woont.

Een platina huwelijk is best bijzonder in Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS . In 2021 vierden 13.886 paren het diamanten huwelijk (60 jaar). Bij het platina huwelijk (70 jaar) zijn dat slechts 327 echtparen.

Dansen in Coevorden

Leo en Tinie leerden elkaar kennen eind 1949, tijdens dansles in Coevorden. Leo volgde op dat moment een cursus aan de olievakschool in Schoonebeek. Tinie woonde in Coevorden. Leo ging uiteindelijk bij de toenmalige Bataafse Petroleum Maatschappij, later de Shell, werken. Het verliefde stel trouwde in 1952.

In 1956 vertrokken ze naar naar Qatar waar Leo op een booreiland ging werken. Daarna werkte Leo nog in Nieuw Guinea, opnieuw Qatar, Oman en Nigeria om uiteindelijk terug te keren op een aantal booreilanden in de Noordzee.

Na een tijd stopte Leo, en ging hij van zijn pensioen genieten. Dat gebeurde op 55-jarige leeftijd. Samen met Tinie belandde hij in Drenthe. "We leerden veel mensen kennen van de NAM. Die woonden allemaal rondom Assen. Daarnaast kom ik natuurlijk uit Drenthe en houden we van paarden. Onze jongste dochter reed ook paard. Daarom zijn we in 45 jaar geleden in Drenthe beland", vertelt Tinie.

Sinds september vorig jaar woont het echtpaar niet meer zelfstanding, maar in zorgcentrum de Kornoeljehof in Vries. Het echtpaar heeft het naar hun zin in het zorgcentrum. "We gaan hier niet meer weg. Het is hier super. Echt geweldig, we mogen niet klagen. Het eten is goed, kamers zijn mooi en het personeel is goed. Kan eigenlijk niet beter", klinkt ze tevreden.