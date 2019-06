Op pad in de Drentse natuur: Landgoed De Klencke

In 1976 is de havezate, de enige in Zuidoost-Drenthe, gerestaureerd. Tijdens de renovatie zijn in het huis en in de achtertuin restanten van kloostermoppen gevonden. Deze middeleeuwse bakstenen verraden de rijke historie van de havezate. Het schathuis, de veestal die bij de havezate hoorde, is in 1916 afgebroken.De havezate ligt in het gelijknamige gehucht De Klencke, twee kilometer ten oosten van Oosterhesselen in de buurt van Emmen. De naam komt waarschijnlijk van klencke , ook wel klinge of klang: een ondiepe plek in een rivier of beek. De havezate ligt namelijk in een ondiepe bocht van het Drostendiep.Een van de vijf boerderijen op het landgoed is het Tolhoes. Deze markante boerderij is in 1820 gebouwd en deed vroeger dienst als tolhuis. De bijbehorende schuur heeft een rieten gevelbekleding en op het voorerf staat een waterput met puthaal. Het erf is verhard met flinten of veldkeien.De havezate is eeuwenlang in bezit geweest van de familie Clenk of Clinke. In geschriften uit 1210 komt de naam al voor. Gerrit Clenke die rond 1460 eigenaar was, liet een watermolen bouwen aan het Drostendiep om koren te malen.Sindsdien wisselde het landhuis regelmatig van eigenaar en heeft het afwisselend dienst gedaan als bordeel, landbouwschool en vormingscentrum van de Hervormde Kerk.Tegenwoordig wordt het landhuis weer particulier bewoond, het kan niet bezocht worden. Het landgoed daarentegen is de moeite van een bezoekje zeker waard. Het landschap is gevarieerd met houtwallen en houtsingels, oude bossen en natte graslanden en heide. Deze wandelroute van acht kilometer loopt door die bossen, heide en weilanden.Het Klenckerveld is een vochtig heidegebied met jeneverbesstruiken. Koeien en heideschapen begrazen de heide en vrijwilligers helpen een handje met het weghalen van jonge bomen. Het open houden van de heide is van belang voor het heideblauwtje, een zeldzame vlinder die hier leeft.Meer dan vijfenzeventig vogelsoorten vinden een onderkomen op het landgoed waaronder de kerkuil, de groene specht, de roodborsttapuit en de grauwe klauwier. De boomholtes in de eiken- en beukenlaan bieden volop onderdak aan broedvogels, vleermuizen en marters.