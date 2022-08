Eis: 2,5 jaar cel voor ‘extreem veel’ geweld tegen agenten

De politie kwam die vroege ochtend in februari bij de man aan de deur, omdat hij bij de buren een ruit had vernield. De agenten troffen de verdachte buiten aan, zwaaiend met een mes. Hij was niet aanspreekbaar en schreeuwde "schiet mij maar dood". Hij wilde dat de agenten hem daadwerkelijk zouden doodschieten, zei de man vandaag tegen de rechter. Hij wist zich van de worsteling die volgde weinig te herinneren.

De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau in Assen. In het cellencomplex verzette hij zich opnieuw en gaf hij een agent een kopstoot. De man is psychisch onderzocht. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis en is verstandelijk beperkt. De stoornis wordt verergerd door zijn cannabis- en alcoholgebruik. De man voelde zich gepest door de buurt en zijn stoornis beïnvloedde zijn reactie hierop. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar.