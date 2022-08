Veenhuizer duivenmelker: 'Vermiste duiven kunnen nog best terugkomen'

Vergrootglas

Dat er toch is gevlogen ondanks het noodweer, wordt door sommige duivenmelkers als de grote boosdoener gezien. Volgens Pierre Berghuis, voorzitter van Postduivenvereniging De Snelle Thuiskomst in Roden, moet de organisatie het noodweer haast over het hoofd hebben gezien. "Dat is op zich best vreemd, want ze hebben veel satellietbeelden tot hun beschikking."

In Nederland is er door alle postduivendistricten - die zich verenigingen in de Neerlands Postduiven Orgaan - afgesproken dat er bij bepaalde weersomstandigheden niet wordt gevlogen. "Zo is er een hitteprotocol", zegt Berghuis. "Het komt geregeld voor dat we op een andere dag inkorven dan gepland of juist helemaal niet vliegen. In Nederland liggen we onder een vergrootglas en moeten we er op letten dat onze dieren het goed hebben."

Schuilen