Vrouw verdacht van poging tot moord in restaurant Westerbork

De 32-jarige vrouw uit Hoogeveen die vastzit voor een steekincident in een restaurant in Westerbork wordt verdacht van poging tot moord. Dat bleek vandaag tijdens de eerste korte openbare zitting.

De vrouw en haar advocaat verschenen niet op die inleidende zitting. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de vrouw dat zij op 17 april een 34-jarige plaatsgenoot met een mes in zijn borst stak.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is in oktober. De rechter besliste dat de vrouw de komende drie maanden in haar cel blijft.