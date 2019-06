Van de Lagemaat krijgt opnieuw wildcard voor TT

De 19-jarige coureur uit Culemborg komt eigenlijk uit in de Moto3 Junior World Championship en verwacht in Assen dus geen hoge ogen te gooien. "Dit is geweldig mooi nieuws voor mij. Voor elke Nederlandse coureur is dit de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ik ga mijn best te doen om mij weer te kwalificeren voor de wedstrijd", zegt hij tegen Racesport.nl Vorig jaar eindigde Van de Lagemaat als laatste in de Moto3-race. Hij kwam toen 1.51 minuten later over de streep dan de winnaar. In 2017 reed de jonge coureur zijn eerste TT. Dat werd een race om snel te vergeten. Hij ging toen al vroeg onderuit.