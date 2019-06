Wethouder Jan Steenbergen stopt per direct in Hoogeveen

Steenbergen was sinds 1998 raadslid voor Gemeentebelangen in Hoogeveen en in 2014 werd hij wethouder. Hij had onder meer financiën, infrastructuur en sport in zijn portefeuille.Fractievoorzitter Jacob van der Heide van Gemeentebelangen noemt het besluit van Steenbergen heel erg jammer. "Ook voor hem persoonlijk vind ik het zeer zonde. Ik heb hem vandaag nog niet gesproken over zijn besluit." Over de oorzaak van de breuk kan Steenbergen niet veel zeggen. "Een breuk vind ik een groot woord, maar er was wel twijfel over zijn functioneren."Vanavond komt de fractie bijeen om over het vertrek van Steenbergen te praten. "Dan zullen we de consequenties bespreken van dit besluit."Gisteren stapte wethouder Roald Leemrijse (VVD) op in Assen, ook vanwege een breuk met de fractie.