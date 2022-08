Aantal dode ooievaars door vogelgriep bij De Lokkerij loopt op

Inmiddels zijn er net over de Overijsselse provinciegrens in Dalfsen drie pluimveebedrijven besmet met vogelgriep. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders is verbaasd over het moment. "Het is vreemd, want dit hoort eigenlijk niet nu te gebeuren", zegt de voorzitter bij RTV Oost , omdat het seizoen van rondtrekkende ganzen al voorbij is. Dat is juist het moment waarop het risico op besmetting hoog is. "Misschien heeft een van de ooievaars het, want de migratie is er nu niet. De vraag is waar het nu vandaan komt."