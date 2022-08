Voetbalclubs Meppel in de wachtkamer voor fusie: 'Verhuizing mooi scenario'

MSC-voorzitter Arjan Jonkers denkt dat de gemeente heel goed op de hoogte is van de economische waarde die het sportpark kent. Hij wijst echter ook naar de scholen die op Ezinge zitten en naar het plan om CSG Dingstede naar Ezinge toe te verhuizen . "Er moeten ook sportvelden blijven waar het onderwijs terechtkan."

Uitstel of afstel?

De wil om mee te denken is een handreiking aan het nieuwe college van de gemeente, in de hoop dat er snel een gesprek volgt. Want ook de heren weten dat op uitstel, afstel kan volgen.

"Meppel moet dus keuzes maken welke richting het op wil met de sterk verouderde sportlocatie Ezinge. Wordt het grondig renoveren en herinrichten, of een heel nieuw sportpark elders in de gemeente? Een keuze die heel snel gemaakt moet worden om de mogelijke Meppeler voetbalfusie niet in gevaar te brengen", vervolgt Jonkers.

'Waken voor omslaan sentiment'

"De gemeente moet zich beseffen dat wij dit met vrijwilligers doen", zegt Ter Voorde. "Zij moeten de fusie dragen. Als het te lang duurt verandert het sentiment, haken zij weer af en raakt dit in verval." Volgens Lammerink krijgt nu iedereen energie van het fusieplan. "Het zou jammer zijn als dat verdwijnt. Het gaat nu nog over een fusie van drie gezonde clubs. Dat kan over vijf of tien jaar ook anders zijn en dan is het verhaal minder goed. Dat wil je niet."

Ook Jonkers (MSC) vreest dat het sentiment verandert als de fusieplannen te lang stilliggen. "Dat zou eeuwig zonde zijn. Pas wanneer duidelijk is waar de toekomst van de voetbalverenigingen ligt in Meppel, kunnen wij onze vrijwilligers vragen om een fusie verder voor te bereiden."

Doel voor Meppel

Als de gemeente overstag gaat, gaan de voorzitters terug naar de leden. Uiteindelijk is de beslissing aan hen of de fusie doorgaat. Op dit moment zijn de leden overwegend positief, melden de clubs. Lammerink: "Zij zien ook de kans die er ligt om één club te bouwen waar iedereen terechtkan. Ongeacht talent, geslacht of leeftijd. Dit wordt een spannende club voor héél bewegend Meppel."