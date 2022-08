'Stel reconstructie Norgervaart uit tot 60 kilometer per uur zeker is'

Hoewel er meer tegenstanders zijn van de reconstructie van de Norgervaart, is maar één bewoonster van die weg naar de Raad van State gestapt om het provinciale plan aan te vechten. "Iedereen wil 60 kilometer per uur in plaats van 80 kilometer. De gemeenten ook", zegt ze tegen de rechter. De snelheidsverlaging naar 60 kilometer werd vorig jaar aan Provinciale Staten voorgelegd door toenmalig gedeputeerde Cees Bijl. "We hebben er nooit meer iets van gehoord", stelt Van de Vijver.