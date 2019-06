Route onderdelen windmolen Drentse Monden Oostermoer bijna bekend

Op de locatie bij 1e Exloërmond is vrijwel alles klaar. Daar wordt een enorme kraan opgebouwd.Elzo Springer van het windpark kijkt met ontzag naar het gele gevaarte dat is gearriveerd op de plek waar de eerste van de in totaal 45 windmolens van Drentse Monden Oostermoer zal verrijzen. “Een enorm ding. En nu is hij nog niet eens compleet. Er komen nog meer onderdelen. Die worden vlak over de grond gelegd en dan gaat met hulp van een tweede kraan de boel omhoog.”Intussen rijdt nog een vrachtwagen de bouwplaats op om nog de laatste vrachten zand te brengen, bedoeld om de opstelplaatsen voor de kleinere hulpkranen te verstevigen. Het logo op de vrachtwagen is gewoon zichtbaar.Op de shovel die het zand moet verwerken is met dikke zwarte tape de reclame afgeplakt. De angst voor mogelijke bedreigingen lijkt er bij sommige bedrijven nog flink in te zitten.De ambtenaar die namens de gemeente Borger-Odoorn een kijkje komt nemen keert na een inspectie tevreden terug. Niets lijkt de bouw van de testmolen nog in de weg te staan. Ergens in juli moet die gaan draaien.Elzo Springer kijkt nog eens links en rechts over het weidse landschap en wijst op de Drentse Mondenweg. “We weten nog niet van welke kant het transport zal komen. Maar ik verwacht wel dat de route nu binnen enkele dagen bekend wordt.”Experts van windmolenbouwer Nordex bekijken nog welke hordes het transport onderweg tegenkomt. Rotondes zijn niet echt een probleem, lage viaducten wel. Volgens Springer moeten er twaalf vrachtwagens vanuit de Eemshaven de onderdelen van de eerste windturbine naar 1e Exloërmond brengen. De kleinere onderdelen kunnen met regulier transport over normale routes.