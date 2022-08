Eén van de smalste panden ter wereld staat in Meppel: 'De oude elementen zijn nog goed zichtbaar'

Ongeveer 70 centimeter breed en zo'n 10 meter lang; dat zijn de afmetingen van één van de smalste panden ter wereld. En dit pand staat bij ons in de provincie. Het is de Prinsengracht 2, in Meppel.

Rick Jakobs is de stadsgids van Meppel en loopt richting het punt waar drie straten samenkomen; De Kromme Elleboog, de Marktstraat en de Prinsengracht. "Dit is het dan", zegt Jakobs terwijl hij naar het pand wijst.

Wanneer je er langsloopt, heb je niet direct door dat het een opzichzelfstaand gebouw is. Ook omdat de groentewinkel die aan het pand vast zit, reclame heeft geplakt op de ramen. "Zonde", vindt de stadsgids.

Belangrijke handelsfunctie

De plek waar één van de smalste panden ter wereld staat heeft veel geschiedenis. Het aangrenzende Prinsenplein heeft altijd een belangrijke handelsfunctie voor Meppel gehad. Zo stonden er van 1950 tot 1970 verschillende groentehandelaren, kruideniers en bakkers rond het Prinsenplein.

In het pand aan de Prinsengracht 2 zat vroeger een slagerij. Rond 2007 moest het pand wijken zodat auto's, fietsers en voetgangers beter naar het centrum konden komen. "Ze hebben van een pand van 9 meter breed, een pand gemaakt met een breedte van 70 centimeter", vertelt Jakobs.

Extra functie

Het pand is dus niet helemaal weggehaald en dat heeft twee redenen volgens Jakobs. "Het pand ziet er architectonisch erg fraai uit, zo zijn de oude elementen nog goed zichtbaar. Ook de oude kozijnen, het glas in lood en zelfs het oude slaapkamerraam aan de achterkant is nog zichtbaar."

Maar het pand heeft ook nog een andere functie. "De gebouwen hier in Meppel staan namelijk op veengrond. Dat is slechte grond waar gebouwen makkelijk wegzakken. En nu is er informatie tot mijn beschikking gekomen waaruit waarschijnlijk blijkt dat het gebouw een verankering is voor de rest van de gebouwen aan de Prinsengracht."

De stadsgids kan het niet met 100 procent zekerheid zeggen. En dus is het tijd om navraag te doen bij de gemeente Meppel.