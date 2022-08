Emmer Nachtwachtschilders wagen zich aan nooit voltooid doek Rembrandt

'Het dilemma van Rembrandt' krijgt dan ook de hoofdrol op het te maken schilderij, waarvan de werkzaamheden ongeveer zes weken geleden zijn begonnen. "Op het doek bevindt Rembrandt zich in een kerk, waar hij tegenover een tribunaal zijn kerkelijke uitbanning aanvecht." Het is de bedoeling dat rondom hem zijn familieleden en geliefden worden afgebeeld.

Aan de rechterzijde bevindt zich het publiek, dat mogelijk zal bestaan uit figuren die al eens op andere werken van Rembrandt staan afgebeeld. Wellicht duikt Frans Banninck Coqc uit De Nachtwacht of het Joodse Bruidje straks op. Het doek moet ook verwijzen naar Emmen. "De ramen in dit werk zijn hetzelfde als die van de Grote Kerk van Emmen."

Het doek is niet gebonden aan historische correctheid, dus qua fantasie kunnen de makers alle kanten op. Aan de andere kant kan er, zoals bij De Nachtwacht, geen voorbeeld gevolgd worden. Wester: "Ja, we zijn een compleet nieuwe weg ingeslagen. We gaan echt een stap verder door nu in zijn schoenen te stappen."