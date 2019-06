Grijze container Emmen minder vaak geleegd

De gemeente Emmen gaat de grijze container vanaf dit najaar minder vaak legen. In plaats van een keer per twee weken wordt het restafval maar een keer per drie weken opgehaald.

De groene container voor GFT-afval wordt van december tot en met maart een keer per vier weken geleegd.Volgens wethouder René van der Weide is de belasting op het verbranden van restafval met 150 procent gestegen. Om te voorkomen dat inwoners meer afvalbelasting moeten betalen kiest Emmen ervoor de inzamelfrequentie te wijzigen. De gemeente hoopt ook dat zo het scheiden van afval wordt gestimuleerd.Op dit moment wordt per inwoner 204 kilo restafval per jaar ingezameld in Emmen. Het Rijk wil dat dat in alle gemeenten in Nederland wordt teruggebracht naar 100 kilo per inwoner.Met de maatregel wordt bijna 400.000 euro bespaard.