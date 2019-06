Herinneringen aan de TT van 2006: 'Rossi startte recht voor ons'

Heb je ook een bijzonder TT-verhaal? Deel het met ons via redactie@rtvdrenthe.nl.

'Met mijn neus tegen de ruit genoot ik al van de reis naar de TT'

Vrijdagavond plakt Niezing alvast zijn VIP-sticker op de vooruit van z'n auto. Hij kan niet wachten. Dan wordt het eindelijk zaterdagochtend, de dag van de TT. "Ik had al vroeg afgesproken met mijn broer." Rond 7.00 uur rijden de twee via de VIP-route naar het circuit. "Daar aangekomen was het even zoeken, want we zijn niet elke dag VIP."Niezing en z'n broer zijn onder de indruk. Ze krijgen een rondleiding door de paddock en doen mee aan de pitwalk. "Dat was een van de hoogtepunten van die dag", vertelt Niezing. "De eerste pitbox was van Valentino Rossi, en omdat ik een groot fan ben bleef ik wat langer staan. Je neemt dan voor lief dat je wat minder tijd overhoudt om de andere pitboxen bij langs te gaan." Een foto met zijn grote held Rossi zit er dus helaas niet in."Dan gaat het langzaam naar de races toe", vervolgt Niezing. De 250cc-race zien ze in de VIP-ruimte op een televisiescherm. "Er is eten in overvloed. En dan maken we ons op voor het klapstuk van de dag, de MotoGP. Het klinkt vreemd, maar we zijn eigenlijk wel blij met de val van Rossi tijdens de training, want daardoor krijgt hij pal voor ons een plek op de startgrid.""Tja, en dan die start", mijmert Niezing. "Dat gebulder van die motoren...De race eindigt op spectaculaire wijze door de grindbakroute van Nicky Hayden en de spectaculaire val van Colin Edwards. We zagen het gebeuren vanaf de eerste rang."Niezing en zijn broer genieten. "Het was een geweldige en prima verzorgde dag, met heerlijk weer. Wat betreft sfeer was deze TT anders dan op de reguliere tribunes, maar het was wel een geweldige ervaring om mee te maken."