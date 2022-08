Assen krijgt survivalbaan in Kloosterveen

Rennen, klimmen en klauteren over hindernissen: het kan na de zomer in Assen. De stad krijgt een survivalrunbaan in de wijk Kloosterveen. Sportclub Stark Survivalrun Assen bouwt daar een baan om trainingen te geven.

Het gaat om een stuk grond naast Speeltuin Kloosterveen, langs de Asserwijk en het Johannes Kroezepad. Op het veld komen verschillende hindernissen, zoals balken, netten en touwen.

'Een prachtige plek'

"Een prachtige plek", vindt Ronald Struik, voorzitter van Stark. Samen met mede-oprichter Gerrit Meijering bedacht hij het plan om een eigen baan te bouwen. "Tijdens de coronaperiode liepen we samen hard door heel Drenthe. We vroegen ons toen af waarom in Assen nog geen plek is voor deze sport", vertelt Struik. Onder meer in Westerbork, Norg en Sleen liggen survivalbanen.

De twee survivalliefhebbers hadden eerst een plek bij de Baggelhuizerplas op het oog, maar dat ging niet door. In overleg met de gemeente vonden ze een andere geschikte locatie in de Asser wijk Kloosterveen. "Een ideale plek, want we wonen allebei in die wijk", aldus Struik.

'Enorm populair'

De liefde voor survivalrun ontdekte Struik zeven jaar geleden. En hij is niet de enige, want de sport is volgens hem erg populair. "Veel locaties in het Noorden zijn hard op zoek naar vrijwilligers en een aantal verenigingen in Drenthe heeft zelfs een ledenstop", weet Struik.