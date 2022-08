Meppel verwijdert omgekeerde vlaggen van gemeentelijke eigendommen

"We brengen door het verwijderen van de driekleur de neutraliteit van onze eigendommen terug. Want iedereen moet veilig en prettig in Meppel kunnen wonen, werken en verblijven. Dat is voor iedereen even belangrijk. Het protest kan én mag gevoerd worden, maar gemeentelijke eigendommen zijn hier niet voor bedoeld. Vlaggen op particuliere terreinen of panden laten we vanzelfsprekend hangen."