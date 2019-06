Voorzitter Henk van Hooft stapt op bij binnenstadsorganisatie Vaart in Assen

Er zit te weinig vaart in de stad. En Henk van Hooft treedt niet hard genoeg op, met name niet richting gemeente Assen. Hij is als oud-bestuurder - Van Hooft was jarenlang CDA-wethouder in Assen en in Midden-Drenthe (red.) - de man van het overleg. De rest vindt hem 'te soft'.De kritiek op het functioneren van Van Hooft is vooral gericht op zijn 'slappe' manier van optreden richting de gemeente Assen. "Ik ben iemand die altijd in gesprek wil blijven, op een goede manier. En soms gaan dingen goed, en soms fout, maar overleg blijft altijd noodzakelijk vind ik. Maar mijn bestuursstijl en mijn benadering wordt niet door iedereen gewaardeerd", aldus Van Hooft.Door anderen wordt de stijl van Van Hooft gezien als 'pappen en nathouden' en te weinig direct en duidelijk. Ze hadden liever gezien dat hij steviger had ingezet, om sneller iets voor elkaar te krijgen voor de binnenstad. Want het ongeduld onder de ondernemers, om de stad weer op te krikken, is groot.Van Hooft vindt het 'jammer en heel vervelend' dat hij het besluit moest nemen op te stappen. "Ik had geen zin meer tegen heug en meug te opereren. Ik kreeg een gevoel van onbehagen, en merkte dat mijn effectiviteit als voorzitter aan het afnemen was. Toen ik heb mezelf de vraag gesteld, ben ik nog effectief ja of nee? Het antwoord was nee. En daarmee mijn vertrek onvermijdelijk."Al vaker was er kritiek te beluisteren op de manier waarop Henk van Hooft opereerde. De druppel is nu het parkeerbesluit van het college van B en W. Dat wil niks veranderen aan de parkeertarieven, ondanks meerdere gesprekken aan zogeheten parkeertafels. Vorige week sprak Van Hooft als voorzitter van VIA bij RTV Drenthe daarover al zijn ongenoegen uit. Hij was zwaar teleurgesteld in het proces, en wilde daarover met het college in gesprek.Hij vond vooral dat er valse verwachtingen waren gewekt door de gemeente, dat het parkeerbeleid zou veranderen. "Er is serieus gesproken over het tweede uur parkeren gratis te maken. Om mensen in de binnenstad te houden. Dat we daar niets van terugzien, is een tegenvaller, vooral omdat het zonder overleg is gebeurd. Zo ga je niet met elkaar om", zei hij.De rest van het bestuur van VIA wil nu dat een raadsbesluit over het parkeerbeleid uitgesteld wordt, en dat er eerst een stevig gesprek met het college komt over het proces, en de frustratie dat alles voor niets is geweest. Henk van Hooft wilde geen uitstel van het raadsbesluit. "Wat bereik je met uitstel, is mijn vraag. Laat nu de raad het vooral maar zeggen, is mijn advies. Maar ondertussen wilde ik wel om tafel met het college, dat we zo niet met elkaar omgaan."Die weg die Van Hooft wilde, werd niet gesteund door de rest van het bestuur, waarop de voorzitter zijn knopen telde.Het overgebleven bestuur van VIA zegt 'de keuze van Henk van Hooft 'te respecteren'. Vice-voorzitter Wytze de Vries betreurt zijn besluit en benadrukt dat er 'beslist geen bestuurscrisis is'. Hij bestrijdt dat er 'iets mankeerde' aan Van Hooft. "Het is een fijne man, en heeft zich de afgelopen tijd met verve ingezet voor de stad. Maar het is zijn besluit geweest te stoppen. Het is ons overkomen, en nu moeten we helaas op zoek naar een nieuwe voorzitter", zegt De Vries.Volgens De Vries gaat het huidige bestuur 'vol goede moed verder'. "We zetten met elkaar de schouders eronder. Bij de gemeente moet een nieuwe wethouder komen voor de binnenstad nu Roald Leemrijse weg is, en wij moeten ook zo snel mogelijk een opvolger voor Henk vinden. Dat geeft weer een nieuwe dynamiek. Maar belangrijkte is, dat het proces in de stad doorgaat", besluit de vice-voorzitter.Henk van Hooft was sinds februari vorig jaar officieel voorzitter van de nieuwe binnenstadsorganisatie Vaart in Assen. Het bestuur bestaat uit vijf mensen, met vertegenwoordigers van MKB Retail, Horeca, het Culturele Hart Assen, en de vastgoedclub VVAC. Henk van Hooft zat erin namens Gilde Bart, de overkoepelende organisatie van de hotels en camping Witterzomer.