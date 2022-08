Deel fietspad Holtingerveld drie maanden dicht wegens werkzaamheden

Een deel van het fietspad Wapserveenselandenpad in het Holtingerveld is vanaf volgende week vrijdag wegens werkzaamheden gesloten. Het fietspad wordt tot en met 15 november afgesloten, omdat er rijplaten op komen waarover het werkverkeer moet rijden.

In het gebied hebben meerdere greppels geen goede afwatering meer. Wel gebeurt het nog dat neerslag te snel in de grond zakt en het Holtingerveld dus verdroogt. Ook wordt een deel van de heide geplagd en bekalkt. "Zo wordt een overmaat aan voedingsstoffen afgevoerd en hebben oude, oliehoudende zaden in de bodem weer kans om te ontkiemen."