Witterdiep: Een kronkelende beek onder de rook van Assen

Hoe ziet het leven in, op en rondom het water er in de zomer uit? Om daar achter te komen maken we in de serie Spetterend Drenthe een tocht langs het Drentse water. Vandaag nemen we een kijkje bij het Witterdiep, want daar is het afgelopen jaar een hoop gebeurd.

Het bovenloopje van de Drentsche Aa stroomt ten zuiden van Assen, langs het TT Circuit en deels over een Defensieterrein. Over een lengte van vijf kilometer is de beek het afgelopen jaar hersteld naar zijn oorspronkelijke vorm. Dat heeft gezorgd voor meer variatie in flora en fauna.

Waterberging en verbetering waterleven

Op dit moment staat het water in de beek laag. "Het is natuurlijk ook al een tijdje droog", zegt Paul Hendriks van Waterschap Hunze en Aa's. "Maar het water stroomt wel, dat is een belangrijk kenmerk van een beek."

In de jaren negentig van de vorige eeuw is het Witterdiep recht gemaakt om het water snel af te kunnen voeren. Maar door klimaatverandering moet het water nu juist langer vast worden gehouden. Door het aanpassen van de beek is ongeveer 40.000 kubieke meter extra waterberging ontstaan. "Je ziet dat er steeds meer water in groot tempo op ons systeem afkomt. We willen het water vertraagd afvoeren en op die manier zoveel mogelijk water in het gebied houden."