Treant biedt met tropengeneeskunde nieuwe, vijfde vervolgopleiding aan

Een tropenarts, die zich bezighoudt met ziektes die veel in de (sub)tropen voorkomen, leert in de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal de basishandelingen die goed van pas komen in het buitenland.

Treant heeft de ambitie meer medische vervolgopleidingen aan te bieden. "Het bieden van medische opleidingen maakt Treant aantrekkelijker voor jonge artsen, wat met name essentieel is binnen vakgebieden waar een tekort aan medisch specialisten is. Wanneer we als Treant meer opleidingen bieden, kunnen we deze artsen vervolgens makkelijker aan ons binden", zegt coördinator Medische Vervolgopleidingen Petra Callenbach.