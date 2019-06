Landgoed Nieuw Holthuizen: voor iedereen ontzettend genieten

In Steenbergen bij Roden ligt Landgoed Nieuw Holthuizen. Het landgoed bestaat uit drieëntwintig hectare bos en vijf hectare landbouwgrond in het stroomdallandschap. Het landgoed is eigendom van Gert Holthuis en Ellen Wynia.Het oude bos is in 1920 aangelegd. "Toen was het nog van de familie Hazewinkel uit Groningen. "Zij kwamen met hun rijtuig over deze oprijlaan aanrijden en parkeerden bij de rotonde. Ze kwamen lekker recreëren in het bos en op de heide", aldus Wynia.Voordat het landgoed in handen van Holthuis en Wynia kwam, was het ook nog enige tijd eigendom van de familie Niemeyer van de tabaksfabriek in Groningen.In het gebied ligt een oud veengat. Holthuis: "In het verleden is hier veen afgegraven. Dat werd via de trambaan afgevoerd richting Roderesch. Dit stuk was helemaal begroeid maar een paar jaar geleden is het weer vrij gemaakt. Nu vind je hier veel gagel en veenpluis.""We knijpen elkaar nog elke dag dat we hier zo mogen wonen", vertelt Wynia. "We vinden het leuk dat de gemeenschap hieromheen ook ontzettend geniet van ons bos."