100 euro boete voor barbecueën in de natuur: 'Leuker kunnen we het niet maken'

Het is mooi weer, en dan trekken veel mensen de natuur in. Om overlast tegen te gaan, gaat Natuurmonumenten de komende tijd extra controleren. Dat werk wordt gedaan door speciale boa's, buitengewoon opsporingsambtenaren.

Met pepperspray, een wapenstok en handboeien op zak rijdt Rob Bleijs in zijn auto over het Dwingelderveld. Hij is voor Natuurmonumenten als boa in het zuiden van Drenthe actief. Wapens heeft hij nog niet hoeven gebruiken. Zijn ogen en oren zijn zijn belangrijkste gereedschap. "Ik kijk altijd naar vuil. Als ik weggegooide blikjes zie, dan gooi ik ze achterin de auto."

Ook een dier in nood krijgt van Bleijs hulp. "Soms moet ik een schaap losknippen die vastzit in een prikkelstruik. Gisteren heb ik een jong hert verlost uit een raster."

Aanspreken

Maar het voornaamste wat Bleijs doet, is controleren of mensen zich aan de regels houden. Op het fietspad dwars door het Dwingelderveld houdt hij het brommerverkeer in de gaten. "Sommigen hebben een ontheffing. Dat is vooral bedoeld voor scholieren die anders een stuk om moeten rijden."

Hij spreekt bestuurders van e-choppers aan als ze luidruchtig toeterend door de natuur rijden. "Je ziet steeds vaker groepen op zo'n gehuurde elektrische scooter met dikke banden die een rondrit doen," vertelt Bleijs. "Als ze herrie maken vertel ik ze dat ze beter wat stiller kunnen zijn om van de natuur te genieten, nu ze er toch zijn."

Regelmatig boete uitschrijven

Langs de recreatieplassen, zoals het Blauwe Meer bij Hoogersmilde, kom je de boa's ook regelmatig tegen. Het is verboden om hier een vuurtje te stoken en honden los te laten lopen," zegt Bleijs. "Toch moeten we daar regelmatig een boete voor uitschrijven." Een bekeuring kost 100 euro plus 9 euro administratiekosten. "Leuker kunnen we het niet maken. Dat is toch zonde van je geld. Daar kun je veel leuke dingen mee doen."

Ondanks dat er soms discussie ontstaat over een boete, doet Rob Bleijs het werk met plezier. "De leuke gesprekken overheersen de moeilijk discussies. En het is heerlijk om in de natuur te zijn."