Veendorp en De Vos blijven FC Emmen trouw

Veendorp kwam in de zomer van 2017 over van FC Groningen en was zeker in het eerste jaar een vaste waarde in de hoofdmacht van FC Emmen. Ook in het eerste eredivisiejaar startte hij in de basis, maar raakte hij na de winterstop zijn plek kwijt aan eerst Andrej Lukic en later Nick Kuipers. Toch speelde Veendorp nog 28 competitieduels. Hoogtepunt was zijn treffer (de 2-0) in de belangrijke wedstrijd tegen FC Utrecht.Ook De Vos kwam over van FC Groningen, maar speelde daar slechts één seizoen. Daarvoor doorliep hij de jeugdopleiding van Feyenoord. De Vos maakte drie keer zijn opwachting in de hoofdmacht en verder speelde hij in het tweede elftal, dat afgelopen seizoen kampioen.