Crisis binnen Gemeentebelangen in Hoogeveen: wethouder en voorzitter weg

Kennelijk zit de frustratie binnen de fractie en de partij heel diep. Okken heeft zijn functie als voorzitter van de partij met onmiddellijke ingang neergelegd. Jan Stoefzand uit Noordscheschut neemt zijn taken nu waar. Okken wil niet te veel zeggen over de kwestie. "Ik heb de laatste week weinig slaap gehad door de toestanden."Dinsdagavond is de bom uiteindelijk gebarsten. Tijdens een gezamenlijke vergadering van de twee wethouders van de partij, de fractie en het bestuur van Gemeentebelangen heeft het geknald. In die vergadering draaide het om vertrouwen. En dat vertrouwen van de fractie en het bestuur van de partij was er niet voldoende voor Jan Steenbergen om te blijven."Ik wil het goed afhandelen en wil verantwoording afleggen in de ledenvergadering van de partij. Daarom kan ik er niet te veel van zeggen. Maar het heeft met het geheel aan zaken te maken die Jan Steenbergen in portefeuille heeft."Welke zaken het zijn blijft dus onduidelijk. Maar volgens Okken was de vergadering van dinsdag de druppel. "Ik heb een eindbalans opgemaakt uit die vergadering. Ik vind het niet verantwoord om nog voorzitter te zijn van de partij."Okken is sinds 1994 actief in Gemeentebelangen Hoogeveen. En sinds 1998 werkt hij al samen met Jan Steenbergen. Ze kennen elkaar goed. Steenbergen was bezig aan zijn tweede termijn als wethouder.Overigens wil Jan Steenbergen ook geen commentaar geven. "Ik moet het eerst voor mezelf verwerken", zo laat hij kort weten.De partij en de fractie van Gemeentebelangen komen vanavond bij elkaar om over de interne crisis te praten. Het lijkt er niet op dat er nog iets te redden is. Wethouder Jan Steenbergen heeft zijn functie als wethouder teruggegeven. Bé Okken uit Elim zal zijn zegje doen in de ledenvergadering, maar zo zegt hij nog wel: "Hier komt geen oplossing voor. Ik kom niet meer terug op mijn besluit."De partij zal op zoek moeten naar een nieuwe wethouder en een nieuwe voorzitter.