Rijtjeshuizen in Nederland meest voorkomend, behalve in Drenthe

In Drenthe is bijna 30 procent van de huizen een vrijstaand huis. Drenthe is daarmee, samen met Friesland, de provincie waar de meeste vrijstaande huizen staan.

Van de bijna 8 miljoen woningen in heel Nederland is 42 procent een rijtjeshuis. Daarmee is dit type woning, bestaand uit een blok van minstens drie huizen aan elkaar, het meest voorkomend. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag op basis van cijfers over begin 2021.

Landelijk is het percentage vrijstaande huizen 13 procent. In Drenthe zit dat op 29 procent, waarbij Assen, Meppel en Hoogeveen eruit springen waar het percentage rijtjeshuizen boven de 40 procent zit. In de gemeente Borger-Odoorn vind je relatief gezien de minste rijtjeshuizen. Zo'n 16 procent van de huizen is daar een rijtjeshuis.

Bekijk hier per gemeente het percentage huizen:

Landelijke cijfers

Van de 3,4 miljoen rijtjeshuizen in Nederland bevinden zich de meeste in Zuid-Holland (683.000). Dat is 40 procent van de woningen in deze provincie. Ook in Noord-Brabant en Noord-Holland staat een groot deel van de rijtjeshuizen. In de dunbevolkte provincies Friesland en Drenthe zijn relatief de meeste vrijstaande woningen te vinden.

Bouwstijlen