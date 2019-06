Hoogeveense scholieren ontwerpen beste vrijheidsmonument

Arjan Fidom, Kaj Holtvluwer, Dylan Boessenkool en Tristan Smit, alle vier student aan de opleiding Technicus Engineering van het Alfa-college in Hoogeveen sleepten de prijs woensdag in de wacht in de categorie voor oudste scholieren: Navigator."Het ontwerp in de vorm van een bunker met een bewegend element symboliseert het strand van Normandië, kort na de invasie in 1944. Bezoekers kunnen het monument zelf in beweging zetten en letterlijk even stilstaan bij de oorlog", zo omschrijft het viertal hun winnende ontwerp.In de challenge daagt de Johan Cruyff Foundation vmbo’ers en mbo’ers uit om vernieuwende ideeën en oplossingen te bedenken om kinderen meer te laten bewegen.Dit jaar was het thema voor de challenge ‘Vrijheid in beweging’. Naast de categorie Navigator zijn er ook - aflopend van oud naar jong - de categorieën Pioneer, Explorer en Scout.Na diverse school- en regiofinales overleefd te hebben, wisten twee Drentse teams door te dringen tot de finales, die deze week plaatsvonden.Naast het Alfa-viertal uit Hoogeveen was die eer ook weggelegd voor Roos Wesseling (13), Robyn Kramer (12) en Janieke Koops (12) van het Esdal College in Emmen.Deze meiden grepen echter nét naast de eerste prijs in hun categorie Scout met Het Speelmonument als ontwerp. Op dat speeltoestel kunnen kinderen spelen, maar zijn er ook educatieve elementen toegepast, die verwijzen naar Tweede Wereldoorlog.De tweede prijs had desondanks toch een gouden randje, want de meiden sleepten wel de publieksprijs in de wacht.