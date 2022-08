Uniek concert Normaal na 40 jaar weer op de radio

Radio Drenthe zendt vanavond in het programma Alles Plat een concert uit van de Achterhoekse band Normaal. Het gaat om een concert dat veertig jaar geleden is uitgezonden in het programma de Zomertour van Radio Oost, destijds de regionale omroep van Overijssel én Gelderland.

Onlangs vond RTV Oost de opname van het concert uit 1982 terug op band.

Het concert vond plaats in het Twentse Oldenzaal. Op het marktplein stonden destijds tienduizenden mensen Normaal toe te juichen. Peter Heideman was één van de bezoekers.

Per ongeluk ontdekt

Tegenwoordig is Heideman geluidstechnicus bij RTV Oost. Dankzij hem is de opname uitzendbaar voor radio. "Ik kwam er tijdens het bewerken achter dat ik bij het concert aanwezig was als 17-jarige. Ik kon me nog wel herinneren dat ik tijdens een concert op het marktplein was, maar wist niet meer dat het van Normaal was. Ik was zelf meer van de new wave, maar nu weet ik dat ik daar aanwezig was", vertelt hij bij RTV Oost.

Volgens Heideman zijn ze bij toeval achter de opname van het concert gekomen. "Een collega van mij had de band altijd al in bewaring, maar kon het niet afspelen. Toen hij een bandrecorder kocht en de band ging afspelen, kwam hij erachter wat erop stond. Toen hij naar de datum keek, bleek het om het concert in Oldenzaal te gaan."

Volgens de Oldenzaler hoefde hij niet al te veel aan de opnamen te verbeteren. Omdat Normaal als band een geoliede machine was, was de basis immers goed. "Neemt niet weg dat ik het wel een hele leuke klus vond om te doen. Als 17-jarig jochie stond ik destijds in het publiek en nu was het aan mij de eer om die opnames door de digitale audio-wasstraat te halen. Dat vind ik een toch wel erg bijzondere speling van het lot."

Het radioprogramma Alles Plat is vanavond tussen 19:00 en 20:00 uur te horen op Radio Drenthe. Naast RTV Drenthe zenden ook RTV Noord, RTV Oost en Omroep Gelderland het programma uit.