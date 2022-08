Drentse heideschapen trekken met 30 graden de winterjas uit

Met temperaturen van bijna 30 graden is het zomers warm vandaag. De trui en lange broek kunnen in de kast blijven liggen. Ook de schapen van de kudde op het Dwingelderveld gaan voor een zomerse outfit.

En je zou denken dat die schapen dat wel fijn vinden, om van hun dikke vacht af te zijn, maar dat ligt anders. "Wol werkt isolerend", legt herder Johan Coelingh uit. "Alles wat goed is tegen de kou, is ook goed tegen de warmte. Als je nu de binnenkant van de vacht voelt en het schaap zelf, dan is het ook helemaal niet warm."

Maar toch moet het wol eraf, zodat de nieuwe vacht kan gaan groeien. Begin juni was de grote scheerdag voor de kudde. Toen werden ruim driehonderd schapen geschoren. Ruim vijftig schapen worden in de zomervakantie geknipt, zodat toeristen kunnen zien hoe dat gaat. "Maar we hebben er zelf ook belang bij", zegt Coelingh. "Want een geknipte vacht blijft ook beter aan elkaar zitten. We geven hier namelijk ook vachtviltworkshops, dan is een aaneengesloten vacht ook wel heel wenselijk."