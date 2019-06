Mooie beelden: boommarters in het bos van Grolloo

Video: dwarse boommarter eet op de kop

Thirza Wesselink, stagiair toegepaste biologie bij Staatsbosbeheer, doet onderzoek naar de boommarter in het Hart van Drenthe. Om erachter te komen waar de dieren voorkomen, voordat er jongen geboren zijn, heeft zij door het hele bos camera's en aashouders geplaatst."Het gaat goed. Met behulp van aas en camera's heb ik geprobeerd om zo veel mogelijk boommarters op beeld te krijgen. Ik heb nu vijf verschillende boommarters waarvan het patroon van de bef bekend is. Daardoor kunnen we ze op toekomstige wildcamera-beelden eenvoudiger herkennen. Bovendien wordt het zo mogelijk om ongeveer aan te geven waar deze marters hun territorium hebben.""Ik heb een lijst opgesteld van holle bomen in de Boswachterij Grolloo. Dat zijn al bekende holle bomen die zwarte spechten, ruigpootuilen en boom- en steenmarters gebruiken. Maar ook bomen die boswachters Tjeerd Langhout en Pauline Arends wisten te staan.""Ik heb er een kaart van gemaakt en samen met Lammert de Boer heb ik alle holle bomen onderzocht. We keken hoe groot het gat was - groot genoeg voor een boommarter -, of de randen schoon waren - geen mos of spinrag op de randen kan duiden op bewoning -, en of er andere sporen zichtbaar waren zoals krassen van nagels, uitwerpselen of prooiresten.""Bij de bomen die geschikt leken om boommarters te huisvesten, hebben we wildcamera's opgehangen die de holtes in de gaten houden. Alles wat in of uit de holte kruipt, wordt op beeld vastgelegd. Meestal waren dit groene of zwarte spechten of holenduiven maar we hebben nu ook jonge boommarters op beeld.""Let op het patroon van de bef. Boommarters hebben een gele, soms bijna witte bef. De bef-patronen van de verschillende boommarters zijn anders. Elke boommarter heeft zijn eigen patroon en zo kan ik ze uit elkaar houden."