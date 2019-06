Dirk Strijker mag zich Officier in Orde van Oranje Nassau noemen

Dirk Strijker neemt afscheid: Trots op onderzoek Veenkoloniën

De waarnemend burgemeester van de gemeente Aa en Hunze decoreerde Strijker in het Duisenberggebouw van de RUG. Daar vond vanmiddag een afscheidsseminar plaats, dat in het teken stond van Strijkers pensionering."Hij is een hoogleraar die allerlei onderzoeken doet en toch zo gewoon is gebleven", vertelde de burgervader. "Bovendien doet hij veel voor zijn dorp Eexterzandvoort. Hij doet vrijwilligerswerk, maait het gras in het dorp, speelt toneel en heeft ervoor gezorgd dat het dorp als eerste glasvezel kreeg", somt Baas op.Strijker, die in Hoogeveen opgroeide, is een bekend en veelgevraagd expert op het gebied van plattelandsontwikkeling en het Europese landbouwbeleid. Hij wist het voor elkaar te krijgen om wereldwijd wetenschappelijke en maatschappelijke plattelandsvraagstukken op de kaart te zetten."Een heel bijzonder moment, ik breng mijn dank over naar de koning", was de eerste reactie van Strijker toen hij de onderscheiding ontving. De decorandus leek ook na de uitreiking nog steeds niet te beseffen dat hij zojuist Officier in de Orde van Oranje Nassau was geworden. "Ik ben werkelijk heel erg onder de indruk."De RUG liet haar waardering naar Strijker blijken door hem een academieplaquette te geven.Dankzij Strijkers brede netwerk is hij erin geslaagd om enorm veel onderzoeksprojecten te realiseren. Zo startte hij een onderzoeksgroep die zich speciaal richtte op de werkgelegenheid en voorzieningen voor plattelandsbewoners, zodat zij vergelijkbare leefomstandigheden en ontwikkelingskansen hebben als mensen die in en rond steden wonen.Met de inzichten uit het onderzoek wil hij ondersteuning bieden aan plattelandsbewoners en uitsluiting voorkomen. De hoogleraar maakte zich ook jarenlang sterk voor onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van het platteland met moderne technologieën. "Deze onderscheiding voelt goed, een mooie beloning na de zware arbeid", besluit hij lachend.