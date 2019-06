Motie van Wantrouwen van oppositie Hoogeveen lag klaar voor opgestapte wethouder

Steenbergen liet vandaag via de website van de gemeente weten dat hij stopt. Hij heeft te weinig vertrouwen van zijn eigen partij, zo vindt hij.Niet dat een motie van wantrouwen wil zeggen dat deze meteen wordt aangenomen, maar het is wel een waarschuwing. Volgens fractievoorzitter Jutta van den Oord van de SP in de raad is de oppositie wel klaar met de manier waarop de wethouder werkte.Van den Oord: "Hij komt veel te laat met informatie. Over overschrijdingen van budgetten bijvoorbeeld. En vaak gaat het over ad hoc besluiten." Samen met de PvdA, VVD, GroenLinks, D66 en SGP heeft ze gisteravond gewerkt aan een motie van wantrouwen.Vooral de discussie rondom de bouw van kindcentrum Wolfsbos en het opstappen van schoolleiders uit gesprekken over een scholenvisie stoort de partijen. Het kindcentrum gaat miljoenen meer kosten dan geraamd.Schoolbestuurders hebben de gesprekken met de wethouder opgezegd, omdat ze vinden dat ze niet serieus worden genomen. Geld dat zou worden ingezet voor alle scholen moet naar het kindcentrum in Wolfsbos.Vanavond praat de gemeenteraad over de kwestie. Althans, dat is nu de vraag nu wethouder Jan Steenbergen weg is. De motie van wantrouwen blijft in de binnenzak van de oppositiepartijen. "We missen bij Steenbergen doortastendheid."Van den Oord: "Het gaat ons niet om de persoon Steenbergen, maar zijn beleid. De kwestie met de scholen vinden we belangrijk. Er moet een beslissing worden genomen. Maar geef Gemeentebelangen nu eerst de tijd om met een oplossing te komen. dan zien we wel weer."Gemeentebelangen zelf praat vanavond ook over de ontstane situatie.