'Officier van justitie in zaak Gees moet alsnog worden vervolgd'

Kuijper, die één van de verdachten van de fatale overval op Koert Elders in Gees bijstaat, is het er niet mee eens dat De Vries zich niet voor de rechter hoeft te verantwoorden over fouten die zij heeft gemaakt in het onderzoek naar de zaak. Dat bleek vandaag op de eerste dag van het hoger beroep in de zaak ‘Gees’ bij het hof in Leeuwarden.In 2017 deed Kuijper aangifte van valsheid in geschrifte tegen de voormalige aanklaagster van het OM Noord-Nederland, die van juli 2016 tot april 2017 het onderzoek in de zaak leidde.Zij stopte een verklaring van een getuige in het dossier van de zaak, waarvan ze wist dat er fouten in zaten. Daarmee maakte ze gebruik van een vals geschrift, wat strafbaar is. Als gevolg ervan zat Kuijpers cliënt een paar maanden onterecht in voorarrest, oordeelde de rechtbank in Assen vorig jaar.De rechtbank voelde zich misleid door de handelswijze van De Vries en verklaarde het OM in de zaak van Kuijpers cliënt niet ontvankelijk. Daarmee ging de 26-jarige Fidan J. uit Antwerpen vrij-uit.Voor de andere drie verdachten, van wie DNA in de woning van Elders is gevonden, leidden de fouten van De Vries tot een paar jaar strafvermindering. De mannen uit Amsterdam en Antwerpen kregen straffen tot twaalf jaar cel.Ook tegen de opvolger van De Vries in de zaak Gees, officier van justitie Martijn Kappeyne van de Coppello, deed Kuijper aangifte. Dat gold eveneens voor drie politieagenten, die bij het bewuste getuigenverhoor betrokken waren en verantwoordelijk waren voor het proces-verbaal met de fouten.De Rijksrecherche onderzocht de rol van de twee officieren en de agenten afgelopen jaar en kwam tot de conclusie dat ze fouten hebben gemaakt. Toch vond ze strafvervolging niet nodig, onder meer omdat dat een te zwaar middel zou zijn en de zaak al breed was uitgemeten in de media."Wij vinden die beslissing onterecht", verklaart Kuijper haar beslissing om een zogenoemde artikel 12-procedure aan te spannen.De zaak dient in september bij het gerechtshof in Amsterdam. Op de eerste dag van het hoger beroep over de fatale overval zelf werd Agnes de Vries, tegenwoordig advocaat-generaal bij het hof Arnhem-Leeuwarden, kritisch ondervraagd door het hof en de advocaten van de vier verdachten.Tijdens het urenlange verhoor zei De Vries onder meer dat de conclusies van de Rijksrecherche haar ontzettend hadden geraakt en ze het er niet mee eens is.