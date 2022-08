Watertekort in Nederland, maar in Drenthe valt het nog mee

De verwachting is dat het de komende week droog blijft. Maar de vraag naar water in Drenthe daalt waarschijnlijk de komende tijd. "Dat komt door de oogsten", verklaart Cora Kuiper. "Boeren zijn nu druk bezig om tarwe te oogsten. En de aardappels volgen. Als de oogst voorbij is, wordt er minder water gebruikt. Het komt allemaal net uit."

Beide waterschappen melden dat er nog genoeg water uit het IJsselmeer komt. Marieke Molendijk: "We hebben hier nog geen problemen. We houden het nauwlettend in de gaten."

Gele dijken

Waterschap Drents Overijsselse Delta meldt dat de dijken steeds droger en geler worden. "Maar problemen of droogteschades doen zich op dit moment niet voor", schrijft het waterschap.

Wel ziet het waterschap dat de grondwaterstanden dalen. Vooral op de hoge gronden zakken deze. Het gaat onder meer om de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en het Drents Plateau. "Iedere bui blijft welkom."

Officieel watertekort

Vanaf vandaag geldt er dus een officieel watertekort. De aanhoudende droogte heeft ertoe geleid dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er het land binnenkomt via regen en rivieren. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen.

Op dit moment zijn er geen extra maatregelen nodig om problemen te voorkomen, maar als de droogte aanhoudt binnenkort wel. Wat die maatregelen dan precies inhouden is nog onduidelijk.