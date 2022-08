Windmolengeld voor dorpsfeest, ijsbaan en voetbalclub: eerste 184.000 euro verdeeld

De eerste tienduizenden euro's uit het gebiedsfonds van de windmolens zijn verdeeld. Het geld wordt onder meer besteed aan een gloednieuwe ijsbaan in Drouwenerveen, ledverlichting op het sportpark in Valthermond en het dorpsfeest in Nieuw-Buinen.

De gebiedsfondsen in Borger-Odoorn (Drentse Monden) en in Aa en Hunze (Oostermoer) zijn in het leven geroepen om de komst van de 45 windturbines in de Veenkoloniën te compenseren. De eerste zeventien projecten zijn daar goedgekeurd. Goed voor ruim 184.000 euro in dit kwartaal. In totaal kan er op dit moment 300.000 euro per jaar worden uitgegeven in het Mondengebied.

'Substantiële bedragen'

"Dit zijn natuurlijk substantiële bedragen voor dorpen. Hier kun je wat mee. Het is bedoeld voor de leefbaarheid. Ik denk dat dat ten volle tot zijn recht komt. Het is een heel goede zaak dit dit er gekomen is", zegt voorzitter Cor Kloen van het gebiedsfonds Drentse Monden.

De zeven dorpskernen in Borger-Odoorn zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het gebiedsfonds. Per kern is er een budget beschikbaar. "Ideeën kunnen bij de dorpskern worden ingediend. Die komen dan met een advies bij ons en als het goed gegaan is, is het appeltje-eitje", vertelt Kloen.

'Prachtig'