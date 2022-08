Lagere straffen in hoger beroep voor verdachten drugslab Eext

Een 33-jarige man uit Bergen op Zoom is voor het leiding geven aan het opzetten en exploiteren van een grote drugslab in Eext in 2020 in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel. Dit is een jaar minder dan dat hij vorig jaar kreeg opgelegd door de rechtbank in Assen.

Volgens het hof stuurde de Brabander de medeverdachten aan en onderhield hij contacten met leveranciers. Het hof put het bewijs uit de vele berichten van de PGP-telefoon van de man. De advocaat van de Brabander vond dat deze berichten niet wettelijk waren verkregen en daarom niet als bewijs mochten dienen. Daar zijn de hogere rechters het niet mee eens. Het hof vindt dat de 33-jarige alleen maar bezig is geweest met het spekken van zijn eigen portemonnee en hij bekommerde zich niet om de gevaren die konden ontstaan voor buurtbewoners.

In het politieonderzoek zijn aanwijzingen dat het hier om een grootschalige en professionele organisatie ging, die landelijk opereerde. De Brabander werd op zijn beurt aangestuurd door onbekend gebleven personen en zou 10.000 euro per maand verdienen. Het hof houdt er in de straf rekening mee dat de Brabander niet een hoge functie binnen de organisatie had. Twee plaatsgenoten (beiden 32 jaar) krijgen voor hun rol drie jaar cel en twee jaar cel (waarvan een half jaar voorwaardelijk) opgelegd.

Alleen maar een koerier

Een 22-jarige man uit Bergen op Zoom vervoerde de producten naar de schuur in Eext. Hij krijgt twee jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk opgelegd. De man krijgt ook een taakstraf van 240 uur opgelegd. Hij kreeg per rit een bedrag van 250 euro en huurde de auto's op zijn naam. De rechtbank in Assen legde hem vorig jaar 3,5 jaar cel op. Maar het hof is er niet van overtuigd dat de man ook daadwerkelijk mee produceerde. Zijn rol wordt door daarmee een stuk kleiner ingeschat.

De huurder van het pand, een 67-jarige vastgoedondernemer uit Goes, moet een celstraf van anderhalf jaar uitzitten. Dat is gelijk aan zijn eerdere veroordeling in 2021. De rechtbank in Assen legde de man ook een boete van 20.000 euro op, maar dat vindt het hof niet nodig. Dat de man naar eigen zeggen niets wist van de drugsproductie, gelooft het hof niet. De hogere rechters geloven zijn verhaal ook niet dat hij onder bedreiging het pand heeft moeten huren.

Versleutelde berichten

Het speedlab aan de Vijzelweg in Eext werd in mei 2020 ontdekt na een anonieme tip. Tegelijkertijd kreeg de politie informatie hierover binnen via EncroChat-berichten. Dit zijn versleutelde berichten die vaak door criminelen werden gebruikt, omdat zij zich daarmee onbespied waanden. Inmiddels is het de politie gelukt om deze berichten te kraken. Het lab in Eext had nog geen drugs geproduceerd, maar dat maakt de zaak niet minder ernstig, vindt het hof.