Hilal Ben Moussa verkiest Roemenië boven FC Emmen

Ben Moussa was ook nog in gesprek met FC Emmen, maar kreeg een aanbieding waar hij geen nee tegen kon zeggen. "Het was een erg moeilijke keuze, maar dit kon ik niet weigeren", laat de Utrechter weten.Ben Moussa vond het moeilijk om trainer Dick Lukkien van zijn besluit op de hoogte te brengen. "Met een brok in de keel heb ik de trainer gebeld."Sepsi OSK is in 2011 opgericht. "Het is een Roemeense club die door Hongaren is opgericht." De ploeg promoveerde vijf jaar achtereen en speelt sindsdien in de Roemeense Eredivisie. Dit jaar werd de ploeg zesde. "Ze hebben echt een plan om stap voor stap de top te halen."Csaba László is de Hongaarse trainer van Sepsi, die onder andere Ferencvaros trainde en bondscoach was van Oeganda en Litouwen. "Hij doet me wel wat denken aan Lukkien hoe hij over voetbal denkt."Ben Moussa speelde in twee seizoen 54 wedstrijden voor FC Emmen en scoorde één keer. Maandag moet de middenvelder zich in Oostenrijk melden voor een trainingskamp met zijn nieuwe club.