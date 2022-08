Alle plooien rondom Camping Emmen in Schoonebeek gladgestreken

Nieuwe bezems vegen duidelijk schoon. Sinds Thom en Angelique Domperling vorig voorjaar Camping Emmen in Schoonebeek overnamen, lijken alle plooien glad te zijn gestreken. In de afgelopen jaren was er onder de vorige eigenaren gesteggel over uitbreidingsplannen, permanente bewoning en overlast.

Het nieuwe management is het gesprek met omwonenden en de gemeente aangegaan met als resultaat: tevredenheid. De uitbreidingsplannen zijn voorlopig van de baan en regelgeving is aangescherpt.

Allesbehalve soepel

De vorige campingbazen botsten meer dan eens met omwonenden en de gemeente. Ongeveer tien jaar geleden wilde het oude management hun terrein uitbreiden met de grond naast de camping. Daar was een bestemmingsplanwijziging voor nodig, maar die procedure verliep allesbehalve soepel.

De eigenaren vinden dat de gemeente te traag werkt, terwijl die ondertussen meerdere malen in actie moet komen om te handhaven tegen permanente bewoning en illegale bebouwing. Ook krijgen de eigenaren het aan de stok met omwonenden. Door de uitbreiding vrezen zij toename van verkeer over de Bultweg, de straat waar de camping aan ligt.

Extra ontsluiting

Een extra ontsluitingsweg aan de noordzijde van het kampeerterrein zou soelaas bieden, maar er ontstaat onenigheid over wie de rekening moet betalen. De situatie moddert voort tot de camping in april vorig jaar wordt verkocht aan de nieuwe eigenaren.

Volgens Thom Domperling is er inmiddels een nieuw bestemmingsplan is ingediend waar de meeste angels wel uit zijn. Zo breidt de camping vooralsnog niet uit naar 5 hectare, maar blijft het voorlopig bij de huidige omvang (3,5 hectare).

De extra ontsluiting aan de noordkant is daarmee niet nodig, want op deze manier is er geen sprake van extra verkeer. Aan de permanente bewoning en de geluidsoverlast zijn door zowel gemeente als de nieuwe eigenaren paal en perk gesteld. In september wordt het nieuwe plan voorgesteld in de gemeenteraad.

Gewoon normaal doen

Domperling heeft er een goed gevoel bij. "In principe zijn alle bezwaren van omwonenden opgelost. Ik begreep verder van de gemeente dat het vooral door de aanpak van de vorige eigenaar een zaak van de lange adem is geweest. Maar als je gewoon normaal doet, dan is er ook geen probleem."

Domperling sluit desondanks uitbreidingsplannen niet uit. "Maar in dat geval praten we over de verre toekomst."

Overboord

Henk Vredeveld, woordvoerder namens de groep bezorgde omwonenden, laat weten dat iedereen zich kan vinden in de gemaakte aanpassingen. "Zoals ik het nieuwe plan heb gelezen, komt het aardig tegemoet aan onze wensen."

Volgens hem weigerden buurtgenoten in te stemmen met het toenmalige bestemmingsplan, omdat de oude eigenaar weigerde de extra ontsluiting aan te leggen. "De Bultweg kent al een hoge verkeersdruk. Bovendien wordt er soms redelijk hard gereden. Maar nu de uitbreiding van tafel is, kan die wat ons betreft overboord."

Herrie